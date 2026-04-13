Геополитика Европа "Чтобы наладить отношения": Мадяр заявил о готовности встретиться с Зеленским
13 апреля, 17:06
Обновлено - 17:20, 13 апреля

Диана Подзигун
Основні тези
  • Петер Мадьяр заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы улучшить отношения между Венгрией и Украиной.
  • Мадьяр отметил продолжение прагматического сотрудничества с Россией, акцентируя на взаимосвязанности стран в энергетической сфере.

Петер Мадьяр отметил, что Венгрия хочет иметь хорошие отношения со всеми соседями, включая Украину. Будущий премьер готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским на полях Европейского совета.

Об этом новоизбранный премьер Венгрии заявил во время пресс-конференции.

Смотрите также После 16 лет Орбана у власти: Мадьяр обещает ограничить количество сроков премьера в Венгрии

Что о встрече с Зеленским сказал Мадьяр?

Лидер партии "Тиса" заявил, что намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы "наладить отношения". Встреча, по его словам, может состояться во время заседания Европейского совета.

Венгрия стремится к союзническим, а по возможности и дружеских отношений со всеми соседними странами, в частности ради венгерских меньшинств, проживающих за рубежом. Это касается и Украины,
– отметил Мадьяр.

Также венгр добавил, что "никто не может говорить украинцам, на каких условиях им надо завершать войну".

Важно! Петер Мадьяр также заявил о продолжении прагматического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что страны остаются взаимосвязанными в энергетической сфере. По словам будущего премьера, его страна стремится получать нефть максимально выгодно и безопасно.

Как в Киеве комментируют приход новой власти в Венгрии?

  • По словам министра МИД Андрея Сибиги, украинская сторона передала Венгрии сигналы по налаживанию отношений, поэтому сейчас ждет ответа.

  • Киев планирует обсудить ряд вопросов с новой властью, в частности относительно сотрудничества на границе и поддержки Украины на пути в ЕС.

  • Кроме того, в Украине отметили, что Венгрия должна прекратить блокировать санкции против России, финансовую помощь Киеву и переговоры о вступлении Украины в ЕС.