"Чтобы наладить отношения": Мадяр заявил о готовности встретиться с Зеленским

Петер Мадьяр отметил, что Венгрия хочет иметь хорошие отношения со всеми соседями, включая Украину. Будущий премьер готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским на полях Европейского совета.

Об этом новоизбранный премьер Венгрии заявил во время пресс-конференции.

Смотрите также После 16 лет Орбана у власти: Мадьяр обещает ограничить количество сроков премьера в Венгрии

Что о встрече с Зеленским сказал Мадьяр?

Лидер партии "Тиса" заявил, что намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы "наладить отношения". Встреча, по его словам, может состояться во время заседания Европейского совета.

Венгрия стремится к союзническим, а по возможности и дружеских отношений со всеми соседними странами, в частности ради венгерских меньшинств, проживающих за рубежом. Это касается и Украины,

– отметил Мадьяр.

Также венгр добавил, что "никто не может говорить украинцам, на каких условиях им надо завершать войну".

Важно! Петер Мадьяр также заявил о продолжении прагматического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что страны остаются взаимосвязанными в энергетической сфере. По словам будущего премьера, его страна стремится получать нефть максимально выгодно и безопасно.

Как в Киеве комментируют приход новой власти в Венгрии?