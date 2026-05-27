Если Украина выполнит требование: в Венгрии сказали, когда Мадьяр встретится у Зеленским

В Венгрии сообщили, что возможность встречи между премьер-министром Петером Мадьяром и президентом Украины зависит от выполнения Киевом требований Будапешта. Речь идет прежде всего об урегулировании вопросов, связанных с положением венгерского меньшинства в Украине.

Об этом во время пресс-конференции заявили спикеры венгерского правительства, передаёт венгерская служба Euronews.

При каких условиях может состояться встреча Мадьяра и Зеленского?

Личная встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине,

– заявили представители правительства.

Вместе с тем они заявили, что по этому вопросу сейчас продолжаются технические переговоры и возможность встречи на высшем уровне появится, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.

Заметим, что в последние недели венгерская сторона активно обсуждает возможную встречу Мадьяра и Зеленского, называя город Берегово на Закарпатье возможной площадкой для переговоров.

Ранее новый премьер Венгрии заявлял, что стремится, чтобы украинская власть предоставила венгерскому меньшинству больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мол, Будапешт согласится на открытие первого переговорного кластера только при условии обеспечения прав венгерского меньшинства в Украине. Мадьяр назвал это принципиальным вопросом из-за верховенства права и демократии.