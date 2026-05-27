Еврокомиссия призывает Венгрию отменить ограничения

Запрет правительства Венгрии на ввоз украинской продукции агропромышленного комплекса не является обоснованным и должен быть отменен, сообщает "Interfax-Украина". Такую позицию озвучил в Брюсселе во время брифинга представитель Европейской комиссии по вопросам расширения Тома Ренье.

Смотрите также Украинскую агропродукцию будут проверять перед экспортом в ЕС на ее происхождение

По его словам, позиция Европейской комиссии остается неизменной – государства-члены ЕС должны отказаться от односторонних мер в отношении украинской продукции. В Брюсселе продолжают консультации с соответствующими странами, чтобы добиться такого решения.

Ренье отметил, что подобные шаги могут привести к фрагментации единого европейского рынка. Именно поэтому в Еврокомиссии не считают оправданными национальные ограничения после комплексного обновления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В Брюсселе напомнили о механизмах защиты рынка ЕС

Представитель Еврокомиссии также обратил внимание, что обновленное торговое соглашение уже содержит достаточные инструменты для защиты европейских производителей. В частности, документ предусматривает специальные защитные механизмы, которые могут быть применены в случае, если импорт повлечет серьезные трудности для Евросоюза или отдельных стран-членов.

В связи с этим, по словам Ренье, Европейская комиссия продолжает настаивать на отмене национальных ограничений, которые еще остаются в силе.

В то же время представитель воздержался от прогнозов относительно возможных дальнейших шагов Брюсселя. Он отметил, что сейчас главной задачей остается диалог с государствами-членами и разъяснение дополнительных гарантий защиты, заложенных в обновленном соглашении между ЕС и Украиной.

Венгрия отменила запрет на украинский агроимпорт: фермеры уже бьют тревогу

В Венгрии прекратили действие чрезвычайные правительственные постановления, среди которых был и запрет на импорт ряда украинских аграрных товаров. Местные аграрные организации уже призывают власти как можно быстрее вернуть эти ограничения на законодательном уровне.

В Венгрии 13 мая завершилось действие ряда правительственных постановлений, принятых в рамках режима чрезвычайного положения.

Речь шла о запрете импорта более 20 категорий товаров. В перечень входили пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса, мука, мясо птицы, яйца и другие виды продукции.