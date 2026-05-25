Орбан опубликовал от имени министров предыдущего правительства в понедельник, 25 мая.

Открытое письмо Орбана к главе МИДа

В письме министра упрекают, что она долгое время работала в системе МИД и ранее не высказывала никаких замечаний, а теперь публично обвиняет бывших коллег в коррупции.

Также авторы заявления от имени экс-чиновников отвергли ее утверждения, назвав их безосновательными и такими, имеющими пропагандистский характер. Они заявили, что считают ее карьерный рост результатом сотрудничества с политическими оппонентами, а нынешние обвинения в адрес бывших коллег – неприемлемыми и такими, что вызывают осуждение.

Завершая письмо, авторы говорят, что министрам правительства Мадьяра придется "выдержать публичное и повторяющееся унижение" со стороны премьера, и они теперь могут "наслаждаться позором".

В свою очередь действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил на письмо, назвав проявлением трусости то, что его не подписали именами конкретных экс-министров.

Те, кто годами предавал нашу страну и венгерский народ, теперь называют вице-премьера Венгрии предательницей... Они набросились на министра-женщину, которая, в отличие от Петера Сийярто, не охраняется шестьюдесятью агентами, которым платят за работу средствами венгерских налогоплательщиков,

– отреагировал Мадьяр.

Он также заявил, что бывшие чиновники, которые сейчас критикуют Аниту Орбан, якобы являются теми, кто "передал страну в руки иностранного влияния", а также обвинил их в том, что они якобы обращались за помощью к российским хакерам и иностранным агентам.

"Дорогие трусы, безымянные мафиози! Не трогайте и не пытайтесь очернить Аниту Орбан! Не делайте сами грязной работы – скажите вашему поверженному шефу, который трусливо сбежал и прячется за женскими юбками, что я здесь. И если он хочет что-то сказать мне или нашим гражданам, то пусть соберется с духом, играет своими картами и берет ответственность за свои действия,

– добавил Мадьяр.

Напомним, после атаки на Украину 24 мая министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан осудила действия России, мол, мирные жители не должны просыпаться от ракет, дронов и взрывов.

Тогда как 22 мая премьер Мадьяр принял решение о запрете импорта украинской сельскохозяйственной продукции. В целом она касается более чем 20 категорий товаров, включая зерно, мясо, яйца, кукурузу, пшеницу и подсолнечное масло.