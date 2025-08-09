Лидер США Дональд Трамп пригласил своего польского коллегу Кароля Навроцкого в Белый дом. Их встреча запланирована на начало сентября.

Об этом сообщил руководитель аппарата польского президента Павел Шефернакер, передает RMF24, пишет 24 Канал.

Что известно о приглашении Навроцкого в Белый дом?

Недавно состоялась инаугурация Навроцкого. Так, Дональд Трамп направил в этот день официальное приветственное письмо новому лидеру Польши. В этом письме президент США пригласил Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу.

Руководитель аппарата польского президента отметил, что встреча запланирована на 3 сентября.

Также польское СМИ пишет, что Навроцкий примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 24 сентября.

Напомним, что Кароль Навроцкий 6 августа принял присягу и сменил Анджея Дуду на посту главы государства.