Лідер США Дональд Трамп запросив свого польського колегу Кароля Навроцького до Білого дому. Їхня зустріч запланована на початок вересня.

Про це повідомив керівник апарату польського президента Павел Шефернакер, передає RMF24, пише 24 Канал.

Що відомо про запрошення Навроцького в Білий дім?

Нещодавно відбулася інавгурація Навроцького. Так, Дональд Трамп надіслав в цей день офіційний вітальний лист новому лідеру Польщі. У цьому листі президент США запросив Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч.

Керівник апарату польського президента зазначив, що зустріч заплановано на 3 вересня.

Також польське ЗМІ пише, що Навроцький візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка запланована на 24 вересня.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький 6 серпня склав присягу та змінив Анджея Дуду на посаді глави держави.