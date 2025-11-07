7 ноября Виктор Орбан прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Одной из тем, которую может поднять венгерский премьер-министр, является именно встреча президента США с Владимиром Путиным.

Об этом 24 Каналу рассказал глава "Института американистики" Владислав Фарапонов, отметив, что Трампу это может быть вообще неинтересно. В конце концов, результат визита Орбана покажет, что готов ли Трамп на этот шаг.

Как визит Орбана в США связан со встречей Трампа и Путина?

Глава "Института американистики" объяснил, что для Орбана визит в США важен прежде всего с точки зрения внутренней политики Венгрии. Для Трампа же это очередная встреча, несмотря на то, что он рассказывал о хороших отношениях с премьер-министром Венгрии.

Орбан просто умел похвалить президента США там, где другие ц делали меньше, а также всячески показывать свою поддержку. На это рассчитывали и россияне, когда предлагали встречу в Будапеште. Трамп фактически согласился на эту встречу, но потом отказал.

Орбан может убеждать Трампа встретиться с Путиным, очевидно, что россияне нашли пути к Орбану в этой коммуникации. Или это тоже ему нужно,

– подчеркнул он.

В то же время, по мнению Фарапонова, президент США мог бы встретиться с российским диктатором разве что в конце ноября. То есть, если после визита Орбана не будет договоренностей о встрече, то в этом году ее вообще не будет. Одна из причин – в декабре Белый дом "отдыхает" от политики из-за подготовки к Рождеству.

Что можно ожидать от встречи Трампа с Орбаном?