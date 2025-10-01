Российский диктатор Владимир Путин может впервые с начала войны с Украиной наведаться в Индию. Там он, вероятно, встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди

Визит может состояться 5 – 6 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

Путин может впервые с начала войны посетить Индию

Российский диктатор Владимир Путин, по предварительным данным, может осуществить визит в Индию 5 – 6 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди.

Вероятная поездка стала предметом обсуждения еще в августе, когда советник по нацбезопасности Аджит Довал посетил Москву, однако тогда конкретные даты не были определены. Впоследствии Путин и Моди встретились во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Ожидаемая встреча в Нью-Дели будет происходить на фоне усиления трений в отношениях между Индией и США из-за активных экономических контактов Дели с Москвой.

Какой была встреча Моди и Путина в Китае?