Впервые с начала войны: Путин может посетить Индию и встретиться с Моди, – СМИ
- Владимир Путин может посетить Индию 5 – 6 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди.
- Встреча планируется на фоне напряженных отношений между Индией и США из-за экономических связей Дели с Москвой.
Российский диктатор Владимир Путин может впервые с начала войны с Украиной наведаться в Индию. Там он, вероятно, встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди
Визит может состояться 5 – 6 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.
Российский диктатор Владимир Путин, по предварительным данным, может осуществить визит в Индию 5 – 6 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди.
Вероятная поездка стала предметом обсуждения еще в августе, когда советник по нацбезопасности Аджит Довал посетил Москву, однако тогда конкретные даты не были определены. Впоследствии Путин и Моди встретились во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Ожидаемая встреча в Нью-Дели будет происходить на фоне усиления трений в отношениях между Индией и США из-за активных экономических контактов Дели с Москвой.
Какой была встреча Моди и Путина в Китае?
Нарендра Моди на саммите ШОС в Китае встретился с Владимиром Путиным.
Индийский премьер подчеркнул, что Россия и Индия всегда стояли бок о бок в трудные времена.
Известно, что после завершения работы на саммите ШОС Путин и Моди вместе поехали в российскую резиденцию в отеле Ritz-Carlton для проведения двусторонней встречи.