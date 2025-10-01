Російський диктатор Владімір Путін може вперше з початку війни з Україною навідатися до Індії. Там він, ймовірно, зустрінеться з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді

Візит може відбутися 5 – 6 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

Путін може вперше з початку війни відвідати Індію

Російський диктатор Владімір Путін, за попередніми даними, може здійснити візит до Індії 5 – 6 грудня для переговорів із прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Ймовірна поїздка стала предметом обговорення ще в серпні, коли радник з нацбезпеки Аджіт Довал відвідав Москву, однак тоді конкретні дати не були визначені. Згодом Путін та Моді зустрілися під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї.

Очікувана зустріч у Нью-Делі відбуватиметься на тлі посилення тертя у відносинах між Індією та США через активні економічні контакти Делі з Москвою.

Якою була зустріч Моді та Путіна у Китаї?