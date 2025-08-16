Ночью 16 августа закончилась встреча Путина и Трампа, во время которой никаких конкретных договоренностей не было достигнуто. На Западе оценили ее так: большинство отмечает, что она оказалась положительной именно для российского диктатора.

24 Канал собрал реакции западных СМИ на российско-американский саммит на Аляске.

Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа?

У CNN пишут, что Трамп вернулся с саммита с пустыми руками. Чего не скажешь о Путине, которого американский президент вернул из дипломатической изоляции с большой помпезностью.

В Politico отмечают, что сам Трамп продолжал наслаждаться своей ролью главного миротворца.

У The Washington Post считают, что этот день был удачным для Путина. Ведь диктатору удалось выйти из изоляции и показать россиянам, как его воспринимает американский лидер.

Отмечается, что этот "исторический визит" подбодрил российского президента.

Это был хороший день для Путина, который вернулся из холодной изоляции, чтобы полакомиться полетом бомбардировщика-невидимки B-2, короткой поездкой на бронированном лимузине Трампа и шансом показать своему народу, что самый влиятельный человек мира принял его как равного,

– пишет издание.

Там также отмечают, что российские государственные СМИ с восторгом показывали, как торжественно и с красной дорожкой их президента встречали в США. Этим самым пропагандисты противопоставляли этому встречу Зеленского и Трампа в феврале, когда с украинским президентом в Белом доме повели себя резко.

"Прежде всего исчез любой намек на статус Путина как международного изгоя – лидера, который не мог приземлиться в большинстве европейских стран из-за риска ареста по ордеру, выданного в отношении его действий в войне против Украины", – также отметили в The New York Times, добавив, что Путин "получил самый большой дар из всех".

Кроме того, он достиг важной военной цели – вышел за рамки санкционного автократа, и его встретили как миротворца.

Он выиграл время. Он разрядил все эти разговоры о санкциях против своего нефтяного сектора. И он ничем не уступил,

– добавляет издание.

Издание New York Post цитирует политического комментатора Дугласа Мюррея, который замечает, что Путин прибегает к своим старым хитростям:

Встреча на Аляске была только началом, но Путин и дальше прибегает к своим старым хитростям, и Трамп это знает.

В то же время в The Wall Street Journal отмечают, что небольшое облегчение для Европы заключается в том, что Трамп не объявил о какой-либо сделке с Путиным, с которой европейцам пришлось бы просто смириться.