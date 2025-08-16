Вночі 16 серпня закінчилася зустріч Путіна і Трампа, під час якої жодних конкретних домовленостей не було досягнуто. На Заході оцінили її – більшість зауважує, що вона виявилася позитивною саме для російського диктатора.

24 Канал зібрав реакції західних ЗМІ на російсько-американський саміт на Алясці.

Дивіться також Зустріч Путіна та Трампа на Алясці: головні заяви президентів

Що пишуть світові ЗМІ про зустріч Путіна і Трампа?

У CNN пишуть, що Трамп повернувся із саміту із порожніми руками. Чого не скажеш про Путіна, якого американський президент повернув із дипломатичної ізоляції з неабиякою помпезністю.

При цьому у Politico зауважують, що сам Трамп продовжував насолоджуватися своєю роллю "головного миротворця".

У The Washington Post вважають, що цей день був вдалим для Путіна. Адже диктатору вдалося вийти з ізоляції та показати росіянам, як його сприймає американський лідер.

Зазначається, що цей "історичний візит" підбадьорив російського президента.

Це був хороший день для Путіна, який повернувся з холодної ізоляції, щоб поласувати польотом бомбардувальника-невидимки B-2, короткою поїздкою на броньованому лімузині Трампа та шансом показати своєму народу, що найвпливовіша людина світу прийняла його як рівного,

– пише видання.

Там також зауважують, що російські державні ЗМІ із захватом показували, як урочисто та з червоною доріжкою їхнього президента зустрічали у США. Цим самим пропагандисти протиставляли цьому зустріч Зеленського і Трампа у лютому, коли з українським президентом у Білому домі повелися різко.

"Передусім зник будь-який натяк на статус Путіна як міжнародного ізгоя – лідера, який не міг приземлитися в більшості європейських країн через ризик арешту за ордером, виданим щодо його дій у війні проти України", – також зауважили у The New York Times, додавши, що Путін "отримав найбільший дар з усіх".

Окрім того, він досяг важливої військової мети – вийшов з рамки санкційного автократа, і його зустріли як миротворця.

Він виграв час. Він розрядив усі ці розмови про санкції проти свого нафтового сектору. І він нічим не поступився,

– додає видання.

Видання New York Post цитує політичного коментатора Дугласа Мюррея, який зауважує, що Путін вдається до своїх старих хитрощів:

Зустріч в Алясці була лише початком, але Путін і далі вдається до своїх старих хитрощів – і Трамп це знає.

Водночас у The Wall Street Journal зазначають, що невелике полегшення для Європи полягає у тому, що Трамп не оголосив про будь-яку угоду з Путіним, з якою європейцям довелося б просто змиритися.