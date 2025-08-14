15 августа на военной базе в Аляске должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Скотт Бессент сказал, какой козырь американский президент использовать во время саммита с российским коллегой.

В интервью Bloomberg Television министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может использовать санкции как рычаг влияния на встрече с Путиным, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как Трамп будет давить на Путина?

Бессент сообщил, что президент США даст понять Владимиру Путину на саммите в Аляске, что "все варианты остаются на столе" относительно возможного смягчения или усиления санкций против Москвы.

Министр финансов США отметил, что санкции "могут усиливаться, могут ослабляться и могут иметь временные рамки".

Он добавил, что европейцы "должны присоединиться к нам в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".

Напомним, что 13 августа состоялся онлайн-разговор Владимира Зеленского, Дональда Трампа, лидеров Европы и генсека НАТО. Во время него было согласовано 5 ключевых принципов по прекращению войны. Было договорено также, что на встрече с Путиным американский политик не будет обсуждать обмен территориями, а только прекращение огня.

Сам Дональд Трамп пообещал, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если глава Кремля не согласится остановить войну.