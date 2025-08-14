15 серпня на військовій базі в Алясці має відбутися зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Скотт Бессент сказав, який козир американський президент використовуватися під час саміту з російським колегою.

В інтерв'ю Bloomberg Television міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп може використати санкції як важіль впливу на зустрічі з Путіним, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як Трамп тиснутиме на Путіна?

Бессент повідомив, що президент США дасть зрозуміти Володимиру Путіну на саміті в Алясці, що "всі варіанти залишаються на столі" щодо можливого пом'якшення або посилення санкцій проти Москви.

Міністр фінансів США зазначив, що санкції "можуть посилюватися, можуть послаблюватися та можуть мати часові рамки".

Він додав, що європейці "мають приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

Нагадаємо, що 13 серпня відбулася онлайн-розмова Володимира Зеленського, Дональда Трампа, лідерів Європи та генсека НАТО. Під час неї було узгоджено 5 ключових принципів щодо припинення війни. Було домовлено також, що на зустрічі із Путіним американський політик не обговорюватиме обмін територіями, а лише припинення вогню.

Сам Дональд Трамп пообіцяв, що Росія зіткнеться із "серйозними наслідками", якщо очільник Кремля не погодиться зупинити війну.