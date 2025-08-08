Глава Кремля Владимир Путин может выставить Трампу ультиматум по Украине во время встречи. Речь идет о признании части оккупированных украинских территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какой ультиматум может поставить Путин для Трампа?

По информации источников издания, в этом году между Трампом и Путиным не возникало серьезных конфликтов. В то же время в США и Европе опасаются, что инициатива Путина провести встречу с Трампом направлена скорее на усиление давления, а не на достижение мира.

Как заявили высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник, Путин во время встречи с Трампом может предложить "закрепить" за Россией часть захваченных украинских территорий в обмен на вывод российских войск из других районов.

В то же время Трамп, стремясь к мирному урегулированию, может призвать Украину и ее союзников согласиться на это предложение.

По словам чиновника, Украина и другие европейские правительства, вероятно, отклонят этот план, что может сыграть на руку Путину, поскольку Трамп сможет обвинить Украину в затягивании войны.