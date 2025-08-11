Уже в эту пятницу на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Белый дом не подтвердил точного места проведения встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Где может состояться встреча Трампа и Путина на Аляске?

Хотя Белый дом официально не подтвердил точное место переговоров, риелтор из Анкориджа и почетный консул Германии Ларри Дисброу рассказал, что предоставил Секретной службе США шестикомнатный дом для нужд встречи.

Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны,

– сказал он.

Дисброу также заметил, что понимает историческую привлекательность Аляски для подобных встреч, но все же был удивлен таким выбором.

Мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в интервью в субботу призналась, что официальной информации о проведении встречи в ее городе не получала.

Принимать лидеров здесь, на Аляске - привычное дело. Быть местом дипломатии - часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира,

– отметила она.

По данным NYT, Трамп посещал Аляску минимум пять раз с момента вступления в должность в 2017 году, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Запланированная встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в штат с начала его второго президентского срока.