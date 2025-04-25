В Кремле говорят о прогрессе после визита Виткоффа, Путин получил послание от Трампа

В России в пятницу, 25 апреля, прошла встреча диктатора Путина и американского спецпредставителя Уиткоффа. В Кремле прокомментировали, как она прошла.

Говорят о "прогрессе". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа

О каком-то прогрессе в переговорах заявил глава российского фонда прямых инвестиций Дмитриев.

В переговорах Путина с Виткоффом есть движение на пути к прогрессу,

– цитируют его пропагандистские СМИ.

О встрече высказался и представитель Кремля Песков. Он назвал визит Виткоффа "челночной дипломатией".

Справочно. Челночная дипломатия – это одно из средств мирного разрешения споров между государствами путем ряда переговоров, которые продолжаются при участии третьего государства-посредника.

Утверждается, что Путин якобы получил послание от Трампа, а после – наоборот.

Напомним, что помощник диктатора и бывший посол России в США Юрий Ушаков заявил, что разговор был "конструктивным и полезным". Якобы он позволил странами "сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам".