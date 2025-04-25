Стоит понимать, что Стив Уиткофф не имеет дипломатического опыта. Как пояснил 24 Каналу общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, из этого понятно, что он мало в чем разбирается.

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Уиткофф снова встретился с Путиным

Если представителю Трампа наговорить приятных вещей, а потом начать диктовать условия, то он на них согласится. Для него важнее всего бизнес-проекты, поэтому трудно сопротивляться надеждам еще больше разбогатеть. Россия убеждает Уиткоффа, что для этого нужно только, чтобы Украина капитулировала.

Уиткофф играет роль доверенного человека Трампа. Ранее им был Джаред Кушнер (муж дочери Трампа – 24 Канал). Он стал лучшим другом Путина,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Уиткофф является теневым министром иностранных дел США. Даже Иран отказывался вести переговоры с американцами, потому что там не было Уиткоффа.

Во время визита в Москву Путин снова попытается повлиять на американского представителя, а тот, когда вернется в США, снова будет рассказывать Трампу о якобы "миролюбивых настроениях" российского диктатора.

Заметим, Стив Уиткофф уже встретился с Владимиром Путиным. Российские пропагандисты выложили видео, как кортеж американского чиновника прибыл в Кремль. Также на видео заметно, как Путин общается с Уиткоффом на английском.