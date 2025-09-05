Песков рассказал, почему Зеленского пригласили в Москву
- Путин пригласил Зеленского в Москву, хотя и не видит смысла в этой встрече.
- Зеленский охарактеризовал это приглашение как попытку избежать реальных переговоров.
Песков объяснил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции, а для разговора, и отметил, что в украинском урегулировании виден "свет в конце тоннеля", но сроки завершения войны неизвестны.
Во время своего визита в Китае 3 сентября Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Российский диктатор подчеркнул, что не видит в ней смысла. Однако, если украинский лидер – готов, то, мол, пусть приезжает в Москву.
Президент Украины уже отреагировал на циничное предложение главы Кремля, назвав его способом избежать реальных переговоров, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп планирует разговор с Путиным "в ближайшее время"
Как Песков объяснил "приглашение" Зеленского в Москву?
Представитель Путина Дмитрий Песков объяснил, почему диктатор пригласил Зеленского в Москву. По его словам, Путин позвал украинского политика в российскую столицу не "капитулировать, а поговорить". Песков подтвердил, что диктатор знает о том, что Зеленский отверг его предложение прибыть в Россию.
Также Песков заявил, что "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля". В то же время он добавил, что сроки завершения войны в Украине сейчас нельзя загадывать.
Что известно о вероятной встрече Зеленского и Путина?
- После встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа и саммита в Белом доме 18 августа с Зеленским и лидерами Европы США начали "готовить" встречу украинского и российского президентов.
- В Белом доме говорили, что Владимир Путин якобы пообещал встретиться с Владимиром Зеленским. Хотя в Кремле отметили, что ничего подобного не было. Мол, диктатор лишь допустил поднятие уровня представительства делегаций России и Украины на переговорах.
- В свою очередь Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с главой Кремля без каких-либо предварительных условий. Заметим, что президент Украины приглашал Путина на личную встречу в Стамбуле еще в мае 2025 года, но тот предложение проигнорировал.
- Дональд Трамп угрожал санкциями России, если за "две недели" встречи Путина и Зеленского не состоится. Дедлайн ультиматума истек, а никаких жестких шагов в отношении агрессора со стороны США так и было сделано.
- СМИ ранее писали, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 августа глава Кремля предлагал Москву как место встречи с Зеленским. Украинский лидер, который тогда находился в Белом доме, сразу отверг эту идею.