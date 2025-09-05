Під час свого візиту у Китаї 3 вересня Володимир Путін заявив, що не проти зустрічі з Володимиром Зеленським. Російський диктатор наголосив, що не бачить у неї сенсу. Однак, якщо український лідер – готовий, то, мовляв, нехай приїздить до Москви.

Президент України вже відреагував на цинічну пропозицію очільника Кремля, назвавши її способом уникнути реальних переговорів, передає 24 Канал.

Як Пєсков пояснив "запрошення" Зеленського до Москви?

Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив, чому диктатор запросив Зеленського до Москви. За його словами, Путін покликав українського політика до російської столиці не "капітулювати, а поговорити". Пєсков підтвердив, що диктатор знає про те, що Зеленський відкинув його пропозицію прибути до Росії.

Також Пєсков заявив, що "в українському врегулюванні видно світло наприкінці тунелю". Водночас він додав, що терміни завершення війни в Україні зараз не можна загадувати.

Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна?