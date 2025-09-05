Пєсков розповів, чому Зеленського запросили до Москви
- Путін запросив Зеленського до Москви, хоча й не бачить сенсу в цій зустрічі.
- Зеленський охарактеризував це запрошення як спробу уникнути реальних переговорів.
Пєсков пояснив, що Путін запросив Зеленського до Москви не для капітуляції, а для розмови, і зазначив, що в українському врегулюванні видно "світло наприкінці тунелю", але терміни завершення війни невідомі.
Під час свого візиту у Китаї 3 вересня Володимир Путін заявив, що не проти зустрічі з Володимиром Зеленським. Російський диктатор наголосив, що не бачить у неї сенсу. Однак, якщо український лідер – готовий, то, мовляв, нехай приїздить до Москви.
Президент України вже відреагував на цинічну пропозицію очільника Кремля, назвавши її способом уникнути реальних переговорів, передає 24 Канал.
Як Пєсков пояснив "запрошення" Зеленського до Москви?
Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив, чому диктатор запросив Зеленського до Москви. За його словами, Путін покликав українського політика до російської столиці не "капітулювати, а поговорити". Пєсков підтвердив, що диктатор знає про те, що Зеленський відкинув його пропозицію прибути до Росії.
Також Пєсков заявив, що "в українському врегулюванні видно світло наприкінці тунелю". Водночас він додав, що терміни завершення війни в Україні зараз не можна загадувати.
Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна?
- Після зустрічі Трампа із Путіним на Алясці 15 серпня та саміту у Білому домі 18 серпня із Зеленським та лідерами Європи США почали "готувати" зустріч українського та російського президентів.
- У Білому домі казали, що Володимир Путін нібито пообіцяв зустрітися з Володимиром Зеленським. Хоча у Кремлі наголосили, що нічого подібного не було. Мовляв, диктатор лише допустив підняття рівня представництва делегацій Росії та України на переговорах.
- Своєю чергою Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з очільником Кремля без будь-яких попередніх умов. Зауважимо, що президент України запрошував Путіна на особисту зустріч у Стамбулі ще у травні 2025 року, але той пропозицію проігнорував.
- Дональд Трамп погрожував санкціями Росії, якщо за "два тижні" зустріч Путіна та Зеленського не відбудеться. Дедлайн ультиматуму минув, а жодних жорстких кроків щодо агресора з боку США так і було зроблено.
- ЗМІ раніше писали, що під час телефонної розмови із Дональдом Трампом 18 серпня очільник Кремля пропонував Москву як місце зустрічі із Зеленським. Український лідер, який тоді перебував у Білому домі, одразу відкинув цю ідею.