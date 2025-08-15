Кремль может использовать саммит на Аляске, чтобы сместить фокус с переговоров по Украине на двусторонние отношения с США. В частности, Россия будет стремиться заинтересовать администрацию Трампа возможностями экономического сближения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Украину не пригласили: главное о встрече Путина и Трампа на Аляске

Для чего России встреча на Аляске?

В состав российской делегации на Аляске войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам аналитиков, привлечение Силуанова и Дмитриева может свидетельствовать о попытках Москвы сконцентрировать обсуждение на двусторонних экономических вопросах вместо войны в Украине.

Стоит отметить, что ни Силуанов, ни Дмитриев не присутствовали на предыдущих переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле в мае или июне 2025 года. В то же время Дмитриев участвовал в переговорах между США и Россией в Стамбуле в феврале 2025 года.

Кремль часто использовал Дмитриева, чтобы представить Россию как привлекательного экономического партнера для Соединенных Штатов, и использовал его деловой опыт для защиты экономических интересов России,

– говорится в отчете.

Кроме того, другие российские чиновники заявляли, что саммит на Аляске делегация использует для экономических переговоров с США. Помощник Путина Ушаков сообщил, что кроме Украины, Трамп и Путин будут обсуждать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, потенциал которой, по его словам, "огромный и не реализован".

Депутаты Госдумы также прогнозировали обсуждение санкций и других экономических вопросов. Чиновники утверждали, что "Россия и США заключат экономическое соглашение в любом случае".

ISW продолжает оценивать, что любое принятие Америкой предложенных Россией экономических соглашений при отсутствии взаимных российских уступок по Украине ослабит экономические рычаги влияния, которые Соединенные Штаты сейчас имеют,

– заключают аналитики.

Напомним, встреча президентов России и США начнется в 22:00 по киевскому времени. Впоследствии, по итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.