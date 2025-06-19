Загнал в тупик: Си может выдвинуть жесткие условия на предстоящей встрече с Путиным
- Владимир Путин планирует посетить Китай для участия в саммите ШОС и переговоров с Си Цзиньпином, где Китай может требовать от России многое в обмен на то, что будет просить Путин.
- Си может выдвигать жесткие условия, такие как нападение на другие страны или передача технологий, а также требовать военные разработки, в частности подводные атомные лодки и ядерное оружие.
Политолог Тарас Загородний отмечает, что Китай может использовать ситуацию для выкручивания рук России, как это было в 1968 году, когда американцы заставили Китай напасть на Советский Союз.
В конце августа –в начале сентября Владимир Путин планирует посетить Китай для участия в саммите ШОС и переговоров с Си Цзиньпином. Китайский лидер может требовать у российского диктатора много вещей в обмен на то, что будет просить Путин.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что может идти речь даже о нападении на другие страны. Или же передаче определенных технологий Китаю.
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Си может выдвинуть жесткие условия на предстоящей встрече с Путиным
По мнению политолога, на встрече Путин может попытаться давить на китайского лидера и что-то у него просить. В таком случае это дает возможность Си требовать от российского диктатора демонстрации того, как они поссорились с Западом. Чтобы это доказать, Россия, например, должна напасть на одну из стран НАТО.
Китай может выкручивать руки, как это было в 1968 году. Тогда американцы заставили Китай напасть на Советский Союз, чтобы показать, что они поссорились. Путин будет просить, а Китай будет требовать многого,
– подчеркнул он.
Кроме этого, Си может требовать от Путина военные разработки, в частности подводные атомные лодки, и даже ядерное оружие.
Кстати, политолог Владимир Фесенко высказал мнение о том, что Китай пока что использует мягкую силу против России, чтобы постепенно взять контроль над её ресурсами, стратегическими отраслями. Тем временем ФСБ в своих внутренних документах называет страну угрозой для безопасности страны-агрессора.