Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что эта информация об отчете ФСБ, который обнародовало издание NYT, могло быть целенаправленной "утечкой данных" от самой же России.

Смотрите также Трамп может готовить масштабную сделку с Россией и Китаем по разделу сфер влияния в мире, – NYT

Чего не хочет допустить Китай и как действует

Сейчас США в лице президента Трампа пытаются оторвать Россию от Китая. Поэтому российская сторона могла сама продвигать в медиа эту информацию, чтобы показать, будто у нее есть проблемы в отношениях с китайцами. Однако политолог подчеркнул, что все же противоречия между Китаем и Россией существуют, хотя и не всегда заметны.

"Китайцам многое не нравится из того, что делает Россия, они не хотят эскалации войны, чтобы боевые действия расширились на территорию ЕС. Это будет проблемой для Пекина, который и так имеет сейчас ее по торговле с США. Другой важный рынок для Китая – это европейский", – объяснил Фесенко.

В России, по мнению политолога, боятся Китая и воспринимают эту страну в перспективе как потенциального противника. Ныне зависимость страны-агрессора от Пекина огромная.

Китаю сейчас не нужно воевать с Россией, захватывать ее территорию, потому что он может методом "мягкой силы" постепенно взять контроль над ее ресурсами, стратегическими отраслями. Это уже происходит,

– подчеркнул Фесенко.

Китай работает с различными российскими чиновниками по-разному, может на них влиять, в частности на Патрушева, Мишустина, Медведева. Как подчеркнул политолог, Пекин взаимодействует и с Лукашенко, самопровозглашенным президентом Беларуси.

"Си Цзиньпину Лукашенко не очень нравится. Заметно, что его не приглашают на некоторые мероприятия, специфически относятся. И вот он приехал, добивался встречи с Си, в конце концов это произошло, но возникли шутки, что он приезжал за картошкой. Представьте, что в Беларуси, стране картошки, ее нет", – озвучил Фесенко.

Политолог подытожил, что Китай будет больше делать ставку на усиление своего влияния на Россию именно через метод "мягкой силы". Страна-агрессор в дальнейшем будет терять свою субъектность, что китайцам как раз и нужно.

Пекину сейчас совсем не нравится активизация отношений между Трампом и Путиным, потому что он понимает, что таким образом Москва хочет выйти в определенной степени из-под китайского влияния. Поэтому Си Цзиньпин будет делать шаги, чтобы условного альянса между американским лидером и российским диктатором не допустить.

Треугольник Пекин – Вашингтон – Москва, по мнению политолога, очень противоречив. По убеждению Фесенко, он еще не раз удивит и появятся поводы для того, чтобы проявились разногласия между этими странами.