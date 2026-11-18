Владимир Путин 18 ноября прибыл в китайский Шэньчжэнь накануне саммита лидеров России, Китая и США. Российский диктатор встретился с Си Цзиньпином и рассказал о своих ожиданиях от предстоящих трехсторонних переговоров.

О прибытии главы Кремля в Китай сообщило издание BBC.

Первые заявления Путина в Китае

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шэньчжэня Владимира Путина встретил Цай Ци – пятый по рангу член высшего руководящего органа Коммунистической партии Китая и фактический руководитель аппарата Си Цзиньпина.

Во время торжественной встречи российского лидера приветствовали танцоры и китайские военные, которые прошли маршем вдоль красной дорожки.

После этого российская делегация во главе с Путиным провела встречу с китайской стороной.

В ходе переговоров с главой КНР российский диктатор заявил, что сотрудничество между Москвой и Пекином идет "по восходящей" на благо народов двух государств.

По его словам, внешнеполитическая связь России и Китая на мировой арене демонстрирует стабильность.

Путин также выразил уверенность, что товарооборот обеих стран продемонстрирует в 2026 году положительную динамику.

Не забыл глава Кремля рассказать, как на фоне войны с Украиной в России якобы растет ВВП, а государственный долг, по-видимому, один из самых низких в мире.

По словам диктатора, Россия стала "мировым рекордсменом" по количеству введенных против нее "карательных мер", но она, якобы, достойно прошла испытания.

Во время своего выступления Путин упомянул о предстоящей трехсторонней встрече с лидером Китая и президентом США. Он подчеркнул, что ожидает от нее "потенциальной пользы".

В свою очередь лидер КНР назвал нынешнюю встречу с российским лидером символической. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Китаем и Россией имеют широкие перспективы и остаются независимыми от изменений мировой конъюнктуры.

Напомним, 18 – 19 ноября в Шэньчжэне проходит саммит стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Именно в его рамках состоится встреч трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа.