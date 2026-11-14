Новая "Ялта" в Шэньчжэне: Трамп, Си и Путин могут провести трехстороннюю встречу

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников, напряженные переговоры по поводу формата переговоров все еще продолжаются. Главными темами для возможного обсуждения могут стать конфликты в Украине и Иране, контроль над ядерным оружием и развитие искусственного интеллекта.

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Различные цели мировых лидеров

Каждый из глав государств преследует кардинально разные задачи. Владимир Путин стремится закрепить соглашение о завершении войны в Украине на выгодных для Кремля условиях.

Дональд Трамп надеется на исторический прорыв в трехстороннем контроле над ядерным оружием, чтобы укрепить свое наследие. Однако представители американской администрации в частном порядке отмечают, что быстрых соглашений в этой сфере ожидать не стоит.

Для Си Цзиньпина проведение такого саммита сопряжено с высокими рисками из-за непредсказуемости американского коллеги. К тому же Пекин сопротивляется ядерным ограничениям наравне с Вашингтоном и Москвой, обладая арсеналом примерно в 500 боеголовок против более чем 5000 у каждой из двух других сверхдержав.

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Опасения по поводу раздела сфер влияния

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по вопросам Восточной Азии Эдгард Каган объяснил категорическую позицию китайской стороны:

"Я думаю, справедливо сказать, что китайцы не хотят вести дискуссии о контроле над вооружениями с Соединенными Штатами. И они точно не хотят вести их с Соединенными Штатами и Россией, потому что это означало бы признание ими того, что теперь они являются большой ядерной державой, которая должна подпадать под подобные ограничения".

Возможная встреча уже вызвала тревогу в Киеве, Тайбэе и Токио из-за риска заключения кулуарных соглашений за спинами меньших стран. В частности, эту инициативу все чаще сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года.

"Мы действительно не хотим, чтобы это превратилось в „Ялту-2, 3, 4“ с перераспределением влияния", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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В свою очередь, российские ультранационалисты выражают восторг, рассматривая сам факт переговоров как возвращение статуса сверхдержавы. Идеолог Александр Дугин открыто заявил, что это демонстрирует ведущую роль России наряду с Китаем и Западом.

Вопрос войны в Украине

Несмотря на стремление Кремля сосредоточиться на украинском вопросе, китайское руководство сопротивляется включению этой темы в повестку дня. Американские чиновники также отметили, что этот формат не подходит для урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил обмен предложениями по повестке дня, назвал вероятные переговоры крайне интересными для глобальной аудитории.