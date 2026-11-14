Трамп і Путін просувають ідею тристоронньої зустрічі, але Китай вагається, – Reuters

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників. Головними темами для потенційного обговорення можуть стати конфлікти в Україні та Ірані, контроль над ядерними озброєннями та розвиток штучного інтелекту.

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Різні цілі світових лідерів

Кожен з очільників держав переслідує кардинально різні завдання. Володимир Путін прагне закріпити угоду про завершення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах.

Дональд Трамп сподівається на історичний прорив у тристоронньому контролі над ядерною зброєю задля зміцнення своєї спадщини. Проте представники американської адміністрації приватно зазначають, що швидких угод у цій царині очікувати не варто.

Для Сі Цзіньпіна проведення такого саміту пов'язане з високими ризиками через непередбачуваність американського колеги. До того ж Пекін опирається ядерним обмеженням на рівні з Вашингтоном і Москвою, володіючи арсеналом приблизно у 500 боєголовок проти понад 5000 у кожної з двох інших наддержав.

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Побоювання щодо поділу сфер впливу

Колишній високопосадовець Білого дому з питань Східної Азії Едгард Каган пояснив категоричну позицію китайської сторони:

"Я думаю, справедливо сказати, що китайці не хочуть дискусій щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами. І вони точно не хочуть робити це зі Сполученими Штатами та Росією, тому що це свідчило б про прийняття ними рамки, згідно з якою вони тепер є великою ядерною державою, яка має підпадати під подібні обмеження".

Ймовірна зустріч уже викликала тривогу в Києві, Тайбеї та Токіо через ризик укладання кулуарних угод за спинами менших країн. Зокрема, ініціативу дедалі частіше порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року.

"Ми справді не хочемо, щоб це перетворилося на "Ялту 2, 3, 4" з перерозподілом впливу", – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

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Натомість російські ультранаціоналісти висловлюють захоплення, розглядаючи сам факт перемовин як повернення статусу наддержави. Ідеолог Олександр Дугін відкрито заявив, що це демонструє провідну роль Росії поруч із Китаєм та Заходом.

Питання війни в Україні

Попри прагнення Кремля зосередитися на українському питанні, китайське керівництво чинить опір внесенню цієї теми до програми. Американські посадовці також зазначили, що цей формат не підходить для розв'язання конфлікту.

Прессекретар очільника Росії Дмитро Пєсков підтвердив обмін пропозиціями щодо порядку денного, назвавши ймовірні переговори вкрай цікавими для глобальної аудиторії.