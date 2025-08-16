15 августа Дональд Трамп на Владимир Путин провели встречу на Аляске. Президент США заявил, что они не обсудили мирное соглашение. Однако на самом деле он хочет завершить войну, чтобы не потерять статус мирового лидера.

Такое мнение 24 Каналу высказал американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннел, предположив, что в этом ему мешает Китай. После поражения России в войне против Украины существует угроза со стороны Пекина.

Смотрите также Кое-что очень волнует Трампа: на это указывает состав его делегации на встрече с Путиным

Какой фактор останавливает Трампа закончить войну?

По словам американского стратега по энергетике, Трамп и большинство американских чиновников имеют целью закончить российско-украинскую войну, чтобы не потерять репутацию при угрозах или переговорах с Китаем. Президенту США нужно выйти из этой войны в позиции сильного лидера, чтобы показать Китаю, что с этим фронтом он смог справиться, поэтому теперь сосредоточит свое внимание на Пекине.

О'Доннел заметил, что США, если бы захотели, могли бы вооружить Украину и отправить своих военных для подготовки украинских сил.

Трамп хочет завершить войну, но его останавливает один фактор – если Украина унизит Путина, Трамп опасается, что в этом случае Путин полностью сдастся Китаю, который имеет одну треть всей производственной мощности мира и сможет перевооружить Россию. Вот в чем заключается логика Трампа, он действует тонко, как на лезвии ножа,

– объяснил он.

Интересно, что сам Си Цзиньпин заявил, что Китай будет усиливать роль "Группы друзей мира" для решения войны в Украине. Он подчеркнул, что страны Глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности. В то же время Пекин до сих пор не отказался от сотрудничества со страной-агрессором.