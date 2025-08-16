Такое мнение 24 Каналу высказал американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннел, предположив, что в этом ему мешает Китай. После поражения России в войне против Украины существует угроза со стороны Пекина.

Какой фактор останавливает Трампа закончить войну?

По словам американского стратега по энергетике, Трамп и большинство американских чиновников имеют целью закончить российско-украинскую войну, чтобы не потерять репутацию при угрозах или переговорах с Китаем. Президенту США нужно выйти из этой войны в позиции сильного лидера, чтобы показать Китаю, что с этим фронтом он смог справиться, поэтому теперь сосредоточит свое внимание на Пекине.

О'Доннел заметил, что США, если бы захотели, могли бы вооружить Украину и отправить своих военных для подготовки украинских сил.

Трамп хочет завершить войну, но его останавливает один фактор – если Украина унизит Путина, Трамп опасается, что в этом случае Путин полностью сдастся Китаю, который имеет одну треть всей производственной мощности мира и сможет перевооружить Россию. Вот в чем заключается логика Трампа, он действует тонко, как на лезвии ножа,

– объяснил он.

Интересно, что сам Си Цзиньпин заявил, что Китай будет усиливать роль "Группы друзей мира" для решения войны в Украине. Он подчеркнул, что страны Глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности. В то же время Пекин до сих пор не отказался от сотрудничества со страной-агрессором.