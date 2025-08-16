Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что после 18-го пакета санкций "Северные потоки" закрыты, а американские компании хотели бы продавать российский газ Европе, покупая его по дешевке у Путина. Таким может быть очередной проект Трампа, чтобы оторвать Россию от Китая.

Больше всего, что волнует сегодня Трампа, по мнению Пендзина – это торговая сделка с Китаем. Все остальное им воспринимается, как подготовка к этой чрезвычайно важной для американской экономики сделки. Для того, чтобы объяснить, что это именно так, стоит проанализировать состав делегации США: министр финансов Бессент, госсекретарь Рубио, спецпосланник Трампа – Уиткофф.

Там, как подчеркнул Пендзин, не было ни одного эксперта по вопросам Украины, а были люди, которые вовлечены в переговорном процессе с Китаем. Для полноты картинки перед тем, как сесть в самолет и лететь на Аляску, Трамп позвонил белорусскому диктатору Лукашенко, с которым имел долгую комплементарную беседу.

Меня удивляет как избиратели Трампа выдерживают его выходки. Я понимаю, что его интересует в Беларуси, это две вещи: калий; газопровод, который проходит через белорусскую территорию в Европу,

– озвучил Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба убежден, что президенту США абсолютно безразлично то, что происходит в Украине. Так, он вероятно хочет получить Нобелевскую премию мира, завершив российско-украинскую войну, но желание заработать денег – превышает.

На Зеленского будут давить, страхи ЕС будут расти

Путин этой встречей с Трампом хотел продемонстрировать, что политическая блокада разорвана и он может позволить себе летать в США. Пендзин уверен, что он протягивал те вещи, которые его интересуют относительно Украины.

Там не было чего ждать. Мы получим то, что имели и до этого. Никакой трехсторонней встречи не будет. В понедельник полетит в Вашингтон Зеленский, на него будет оказано мощное давление, чтобы он согласился на территориальные уступки,

– прогнозирует Пендзин.

Он отметил на том, что пойти на это Зеленский не может, потому что не влияет на изменения в Конституции. Европейские лидеры в очередной раз увидели специфическую позицию Трампа по безопасности Европы. Формально он может говорить одно, а на самом деле делать то, что выгодно ему. Это, как подытожил Пендзин, увеличит опасения европейцев относительно гарантий безопасности ЕС.