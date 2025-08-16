Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що після 18-го пакету санкцій "Північні потоки" закриті, а американські компанії хотіли б продавати російський газ Європі, купуючи його задешево у Путіна. Таким може бути черговий проєкт Трампа, аби відірвати Росію від Китаю.

Найбільше, що хвилює сьогодні Трампа, на думку Пендзина – це торгівельна угода з Китаєм. Все інше ним сприймається, як підготовка до цієї надзвичайно важливої для американської економіки угоди. Для того, щоб пояснити, що це саме так, варто проаналізувати склад делегації США: міністр фінансів Бессент, держсекретар Рубіо, спецпосланець Трампа – Віткофф.

Там, як підкреслив Пендзин, не було жодного експерта з питань України, а були люди, які залучені в переговорному процесі з Китаєм. Для повноти картинки перед тим, як сісти в літак й летіти на Аляску, Трамп зателефонував білоруському диктатору Лукашенку, з яким мав довгу комплементарну розмову.

Мене дивує як виборці Трампа витримують його витівки. Я розумію, що його цікавить у Білорусі, це дві речі: калій; газопровід, який проходить через білоруську територію в Європу,

– озвучив Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу переконаний, що президенту США абсолютно байдуже на те, що відбувається в Україні. Так, він ймовірно хоче отримати Нобелівську премію миру, завершивши російсько-українську війну, але бажання заробити грошей – перевищує.

На Зеленського тиснутимуть, страхи ЄС зростатимуть

Путін цією зустріччю з Трампом хотів продемонструвати, що політична блокада розірвана і він може дозволити собі літати в США. Пендзин впевнений, що він протягував ті речі, які його цікавлять щодо України.

Там не було чого чекати. Ми отримаємо те, що мали й до цього. Ніякої тристоронньої зустрічі не буде. В понеділок полетить у Вашингтон Зеленський, на нього буде спричинений потужний тиск, щоб він погодився на територіальні поступки,

– прогнозує Пендзин.

Він зауважив на тому, що піти на це Зеленський не може, бо не впливає на зміни в Конституції. Європейські лідери вкотре побачили специфічну позицію Трампа стосовно безпеки Європи. Формально він може говорити одне, а насправді робити те, що вигідно йому. Це, як підсумував Пендзин, збільшить побоювання європейців щодо безпекових гарантій ЄС.