Таку думку 24 Каналу висловив американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О'Доннел, припустивши, що у цьому йому стоїть на заваді Китай. Після поразки Росії у війні проти України існує загроза з боку Пекіну.

Який фактор зупиняє Трампа закінчити війну?

За словами американського стратега з енергетики, Трамп та більшість американських посадовців мають на меті закінчити російсько-українську війну, щоб не втратити репутацію при загрозах чи переговорах з Китаєм. Президенту США потрібно вийти з цієї війни у позиції сильного лідера, щоб показати Китаю, що з цим фронтом він зміг справитись, тому тепер зосередить свою увагу на Пекіні.

О'Доннел зауважив, що США, якби захотіли, могли б озброїти Україну та відправити своїх військових для підготовки українських сил.

Трамп хоче завершити війну, але його зупиняє один фактор – якщо Україна принизить Путіна, Трамп побоюється, що в цьому випадку Путін повністю здасться Китаю, який має одну третю всієї виробничої потужності світу та зможе переозброїти Росію. Ось в чому полягає логіка Трампа, він діє тонко, як на лезі ножа,

– пояснив він.

Цікаво, що сам Сі Цзіньпін заявив, що Китай посилюватиме роль "Групи друзів миру" для вирішення війни в Україні. Він підкреслив, що країни Глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності. Водночас Пекін досі не відмовився від співпраці з країною-агресоркою.