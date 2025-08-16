15 серпня Дональд Трамп на Володимир Путін провели зустріч на Алясці. Президент США заявив, що вони не обговорили миру угоду. Однак насправді він хоче завершити війну, щоб не втратити статус світового лідера.

Таку думку 24 Каналу висловив американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О'Доннел, припустивши, що у цьому йому стоїть на заваді Китай. Після поразки Росії у війні проти України існує загроза з боку Пекіну.

Який фактор зупиняє Трампа закінчити війну?

За словами американського стратега з енергетики, Трамп та більшість американських посадовців мають на меті закінчити російсько-українську війну, щоб не втратити репутацію при загрозах чи переговорах з Китаєм. Президенту США потрібно вийти з цієї війни у позиції сильного лідера, щоб показати Китаю, що з цим фронтом він зміг справитись, тому тепер зосередить свою увагу на Пекіні.

О'Доннел зауважив, що США, якби захотіли, могли б озброїти Україну та відправити своїх військових для підготовки українських сил.

Трамп хоче завершити війну, але його зупиняє один фактор – якщо Україна принизить Путіна, Трамп побоюється, що в цьому випадку Путін повністю здасться Китаю, який має одну третю всієї виробничої потужності світу та зможе переозброїти Росію. Ось в чому полягає логіка Трампа, він діє тонко, як на лезі ножа,

– пояснив він.

Цікаво, що сам Сі Цзіньпін заявив, що Китай посилюватиме роль "Групи друзів миру" для вирішення війни в Україні. Він підкреслив, що країни Глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності. Водночас Пекін досі не відмовився від співпраці з країною-агресоркою.