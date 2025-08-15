В пятницу, 15 августа, Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным. Белый дом официально обнародовал состав американской делегации, которая будет сопровождать американского лидера на Аляску.

Известно, что она будет состоять из восьми человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также ЕС затаил дыхание: как Трамп и Путин без Европы решают ее будущее и при чем здесь Орбан

Кто вошел в состав американской делегации?

Во время встречи с Путиным на Аляске Трампа будут сопровождать:

госсекретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

специальный посланник Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

руководитель аппарата Сьюзи Уайлз;

заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Высказываясь о встрече с российским диктатором Путиным, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что ставки высоки.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.