У п'ятницю, 15 серпня, Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним. Білий дім офіційно оприлюднив склад американської делегації, яка супроводжуватиме американського лідера на Аляску.

Відомо, що вона складатиметься з вісьмох осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Reuters.

Хто ввійшов до складу американської делегації?

Під час зустрічі з Путіним на Алясці Трампа супроводжуватимуть:

держсекретар Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

спеціальний посланник Стів Віткофф;

прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

керівник апарату Сьюзі Вайлз;

заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Висловлюючись про зустріч з російським диктатором Путіним, Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що ставки високі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа.

Представники Білого дому повідомили, що обрана база відповідає усім вимогам безпеки для проведення переговорів між двома світовими лідерами. Вони також зазначили, що в умовах розпалу літнього туристичного сезону можливості для організації зустрічі в короткі терміни були обмежені.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.