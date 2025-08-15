У Білому домі оприлюднили склад делегації, яка супроводжуватиме Трампа на Аляску
- Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці, супроводжуватиме його делегація з восьми осіб.
- До делегації входять держсекретар, міністр фінансів, міністр торгівлі та інші високопосадовці.
У п'ятницю, 15 серпня, Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним. Білий дім офіційно оприлюднив склад американської делегації, яка супроводжуватиме американського лідера на Аляску.
Відомо, що вона складатиметься з вісьмох осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Reuters.
Хто ввійшов до складу американської делегації?
Під час зустрічі з Путіним на Алясці Трампа супроводжуватимуть:
- держсекретар Марко Рубіо;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- спеціальний посланник Стів Віткофф;
- прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- керівник апарату Сьюзі Вайлз;
- заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.
Висловлюючись про зустріч з російським диктатором Путіним, Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що ставки високі.
Нагадаємо, що Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа.
Представники Білого дому повідомили, що обрана база відповідає усім вимогам безпеки для проведення переговорів між двома світовими лідерами. Вони також зазначили, що в умовах розпалу літнього туристичного сезону можливості для організації зустрічі в короткі терміни були обмежені.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.