Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести встречу. Они не просто так выбрали именно Венгрию.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, это огромный подарок для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В 2026 году там состоятся парламентские выборы. И Орбан будет иметь аргумент, что он причастен к большой политике.

Почему выбрали именно Венгрию?

Как отметил Огрызко, встреча Трампа и Путина в Венгрии – это колоссальный удар по ЕС и НАТО. Сейчас Европа находится на определенной "растяжке". Они еще и демонстрируют, что единства там больше нет.

Здесь двойной расчет. Путин ненавидит Европу, но его пропаганда еще более-менее сдержанно говорит о Трампе. Там буквально выливают бочки грязи на всю Европу и европейских лидеров. Трамп также Европу не сильно уважает. Терпит, но не любит,

– сказал Огрызко.

Именно поэтому оба выбрали именно Венгрию как наиболее приемлемую для них страну. Впрочем, стоит понимать, что пока конкретики относительно того, когда это произойдет, нет.

Встреча Трампа и Путина: кратко