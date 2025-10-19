Дональд Трамп та Володимир Путін домовилися провести зустріч. Вони не просто так обрали саме Угорщину.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, це величезний подарунок для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У 2026 році там відбудуться парламентські вибори. І Орбан матиме аргумент, що він дотичний до великої політики.

До теми Доведеться зробити чималий гак: The Telegraph показав ймовірний маршрут Путіна до Будапешта

Чому обрали саме Угорщину?

Як наголосив Огризко, зустріч Трампа і Путіна в Угорщині – це колосальний удар по ЄС та НАТО. Зараз Європа перебуває на певній "розтяжці". Вони ще й демонструють, що єдності там більше немає.

Тут подвійний розрахунок. Путін ненавидить Європу, але його пропаганда ще більш-менш стримано говорить про Трампа. Там буквально виливають діжки бруду на всю Європу та європейських лідерів. Трамп також Європу не сильно шанує. Терпить, але не любить,

– сказав Огризко.

Саме тому обоє обрали саме Угорщину як найбільш прийнятну для них країну. Утім, варто розуміти, що поки конкретики щодо того, коли це відбудеться, немає.

Зустріч Трампа і Путіна: коротко