Встреча американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели.

Сейчас среди возможных вариантов места проведения рассматривают несколько стран. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, передает 24 Канал.

Смотрите также Перед вероятной встречей с Трампом: Путин созвонился с Си Цзиньпином

Когда и где могут встретиться Путин и Трамп?

По словам высокопоставленного чиновника, саммит между Трампом и Путиным запланирован на конец следующей недели. Он рассказал, что место проведения еще обсуждают, но среди возможных вариантов есть ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.