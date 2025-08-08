Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, – Білий дім
- Зустріч Трампа та Путіна запланована на кінець наступного тижня, розглядають 4 країни для її місця проведення.
- Росія передала США перелік вимог щодо припинення вогню, але Україна не погоджується на поступки територіями.
Зустріч американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.
Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають кілька країн. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, передає 24 Канал.
Коли й де можуть зустрітися Путін і Трамп?
За словами високопоставленого посадовця, саміт між Трампом і Путіним запланований на кінець наступного тижня. Він розповів, що місце проведення ще обговорюють, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.
Водночас інші деталі потенційної майбутньої зустрічі невідомі. За даними видання, також незрозумілою залишається точна дата події, а також участь українського президента Володимира Зеленського у таких переговорах.
Крім вищезгаданого, джерело повідомило, що росіяни передали США перелік вимог стосовно потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників.
Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала,
– додають у публікації.
Нагадаємо, раніше видання повідомило, що Трамп обговорив з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні питання стосовно потенційної можливості провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Римі.