Зустріч американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають кілька країн. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, передає 24 Канал.

Коли й де можуть зустрітися Путін і Трамп?

За словами високопоставленого посадовця, саміт між Трампом і Путіним запланований на кінець наступного тижня. Він розповів, що місце проведення ще обговорюють, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Водночас інші деталі потенційної майбутньої зустрічі невідомі. За даними видання, також незрозумілою залишається точна дата події, а також участь українського президента Володимира Зеленського у таких переговорах.

Крім вищезгаданого, джерело повідомило, що росіяни передали США перелік вимог стосовно потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників.

Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала,

– додають у публікації.

Нагадаємо, раніше видання повідомило, що Трамп обговорив з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні питання стосовно потенційної можливості провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Римі.