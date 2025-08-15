Спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога не будет на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Вероятно, это связано с тем, что российская сторона воспринимает его как политика, симпатизирующего Украине.

Это могло бы сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему Келлога не будет на встрече Трампа и Путина?

Два высокопоставленных чиновника администрации заявили, что Келлог поделился всей информацией, которую он собрал во время своих разговоров с украинцами с Дональдом Трампом и государственным секретарем США Марко Рубио, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один чиновник отметил, что Рубио также не воспринимается как снисходительный к России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником. Однако, европейцы обеспокоены тем, что Келлог не включен в делегацию.

Он надеялся быть там, и он должен был бы быть там,

– сказал один европейский чиновник.

Он также добавил, что жаль не иметь его глубоких знаний, ведь Келлог лучше всего понимает, что Украина может рассматривать как соглашение. Однако ожидается, что его включат в состав делегации, которая будет направляться на любую будущую встречу с США, Россией и Украиной.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.