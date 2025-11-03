Президент Финляндии предлагает Трампу и Путину встретиться в экзотическом месте

Переговоры в Будапеште между Трампом и Путиным были отменены из-за разногласий сторон относительно того, каким должно быть перемирие на российско-украинском фронте. Президент Финляндии предложил дать встрече политиков второй шанс.

Александр Стубб выразил обеспокоенность относительно ядерной эскалации в мире в последнее время. Важные заявления президент Финляндии сделал на открытии 254-го общенационального курса по вопросам обороны в Рыцарской палате Хельсинки, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Где могут встретиться Трамп и Путин?

Стубб отметил, что мир вступил в новую ядерную эпоху. Впервые с 1996 года США объявили о возобновлении испытаний своего ядерного оружия. Это было сделано в ответ на недавние испытания ядерных ракет Россией и Северной Кореей.

По словам президента Финляндии, такие действия ослабляют многостороннюю систему контроля над вооружениями и затрудняют ее функционирование.

Во время выступления политик предложил, чтобы Дональд Трамп и президент России Владимир Путин снова встретились во время саммита G20 в Йоханнесбурге в Южной Африке. Саммит должен состояться 22 – 23 ноября 2025 года.

Что известно об отмененной встрече Трампа и Путина?