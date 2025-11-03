Президент Фінляндії пропонує Трампу і Путіну зустрітися в екзотичному місці

Переговори у Будапешті між Трампом і Путіним були скасовані через розбіжності сторін щодо того, яким має бути перемир'я на російсько-українському фронті. Президент Фінляндії запропонував дати зустрічі політиків другий шанс.

Александр Стубб висловив занепокоєння щодо ядерної ескалації у світі останнім часом. Важливі заяви президент Фінляндії зробив на відкритті 254-го загальнонаціонального курсу з питань оборони у Рицарській палаті Гельсінкі, передає 24 Канал із посиланням на Yle.

Дивіться також Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія літаки Росії, та заявив про спеціальний протокол

Де можуть зустрітися Трамп і Путін?

Стубб зауважив, що світ вступив у нову ядерну епоху. Вперше з 1996 року США оголосили про відновлення випробувань своєї ядерної зброї. Це було зроблено у відповідь на недавні випробування ядерних ракет Росією та Північною Кореєю.

За словами президента Фінляндії, такі дії послаблюють багатосторонню систему контролю над озброєннями і ускладнюють її функціонування.

Під час виступу політик запропонував, аби Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін знову зустрілися під час саміту G20 у Йоганнесбурзі в Південній Африці. Саміт має відбутися 22 – 23 листопада 2025 року.

Що відомо про скасовану зустріч Трампа і Путіна?