Не Уиткофф: переговоры Трампа и Путина будет готовить другой человек
- Подготовкой переговоров между Трампом и Путиным будет заниматься не Стив Уиткофф.
- Команда Трампа планирует больше подготовительных встреч, чем это было перед саммитом на Аляске.
Америка серьезно подойдет к встрече Трампа и Путина. СМИ назвали, кто будет курировать процесс со стороны США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Смотрите также Использовал любимый аргумент Путина: Виткофф требовал отдать Донецкую область россиянам, – WP
Кто будет готовить визит Трампа и Путина в Венгрию?
США готовятся к встрече с Путиным в Венгрии. Трамп надеется, что "еще один раунд личной дипломатии приведет к прорыву в войне в Украине". Но спецпредставителю Уиткоффу это не поручили.
По данным WSJ, подготовкой переговоров будет заниматься госсекретарь США Марко Рубио.
Россияне ранее заявляли после разговора Трампа и Путина, что Рубио и Лавров планируют встретиться. По словам Пескова, стороны сначала поговорят по телефону, а потом встретятся, чтобы согласовать все организационные моменты.
Издание указало, что фигуру Рубио положительно восприняли украинские и европейские чиновники. Команда Трампа собирается использовать больше дипломатических рычагов и в целом провести больше подготовительных встреч, чем это было перед саммитом на Аляске.
Интересно! На этот раз Москва снова говорила о тщательной подготовке к встрече. Ранее, когда еще речь шла о возможном приезде Путина в Стамбул и встрече с Зеленским и Трампом, россияне всячески подчеркивали, что надо хорошо подготовиться. Тогда мир воспринял эти заявления как затягивание времени.
В WSJ указали, что, вероятно, США понимают процесс переговоров и чувствуют себя в нем комфортно, о чем свидетельствует новая роль Рубио.
Уиткофф попал в немилость
Недавно Трамп резко раскритиковал своего посланника, мол, тот спутал все карты и вообще ничего не понимает ни в политике, ни в Путине. Это интересное заявление, потому что раньше именно Уиткофф щедро снабжал администрацию Трампа информацией о россиянах.
Из-за этих заявлений ряд СМИ написали, что, скорее всего, Уиткоффа отстранят. Похожие сообщения были и до того, только тогда возможную отставку связывали с заключением соглашения на Ближнем Востоке.
Несколько дней назад британское издание Middle East Eye, ссылаясь на источники, проинформировало, что Стив Уиткофф якобы прекратит работать в администрации США. Причины таковы – он стремится сосредоточиться на собственном бизнесе, а челночная дипломатия на Ближнем Востоке истощила его.
Спецпосланник Трампа обрушился на медийщиков с критикой, мол, "вовлечен в мирный процесс как никогда раньше и продолжает с гордостью служить президенту Соединенных Штатов".