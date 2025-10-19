Америка серьезно подойдет к встрече Трампа и Путина. СМИ назвали, кто будет курировать процесс со стороны США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Смотрите также Использовал любимый аргумент Путина: Виткофф требовал отдать Донецкую область россиянам, – WP

Кто будет готовить визит Трампа и Путина в Венгрию?

США готовятся к встрече с Путиным в Венгрии. Трамп надеется, что "еще один раунд личной дипломатии приведет к прорыву в войне в Украине". Но спецпредставителю Уиткоффу это не поручили.

По данным WSJ, подготовкой переговоров будет заниматься госсекретарь США Марко Рубио.

Россияне ранее заявляли после разговора Трампа и Путина, что Рубио и Лавров планируют встретиться. По словам Пескова, стороны сначала поговорят по телефону, а потом встретятся, чтобы согласовать все организационные моменты.

Издание указало, что фигуру Рубио положительно восприняли украинские и европейские чиновники. Команда Трампа собирается использовать больше дипломатических рычагов и в целом провести больше подготовительных встреч, чем это было перед саммитом на Аляске.

Интересно! На этот раз Москва снова говорила о тщательной подготовке к встрече. Ранее, когда еще речь шла о возможном приезде Путина в Стамбул и встрече с Зеленским и Трампом, россияне всячески подчеркивали, что надо хорошо подготовиться. Тогда мир воспринял эти заявления как затягивание времени.

В WSJ указали, что, вероятно, США понимают процесс переговоров и чувствуют себя в нем комфортно, о чем свидетельствует новая роль Рубио.

Уиткофф попал в немилость