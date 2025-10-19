Америка серйозно підійде до зустрічі Трампа і Путіна. ЗМІ назвали, хто куруватиме процес з боку США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Хто буде готувати візит Трампа та Путіна в Угорщину?

США готуються до зустрічі з Путіним в Угорщині. Трамп сподівається, що "ще один раунд особистої дипломатії призведе до прориву у війні в Україні". Та спецпредставнику Віткоффу це не доручили.

За даними WSJ, підготовкою переговорів займатиметься держсекретар США Марко Рубіо.

Росіяни раніше заявляли після розмови Трампа та Путіна, що Рубіо і Лавров планують зустрітися. За словами Пєскова, сторони спершу поговорять телефоном, а потім зустрінуться, щоб узгодити всі організаційні моменти.

Видання вказало, що фігуру Рубіо позитивно сприйняли українські та європейські посадовці. Команда Трампа збирається використати більше дипломатичних важелів і загалом провести більше підготовчих зустрічей, аніж це було перед самітом на Алясці.

Цікаво! Цього разу Москва знову говорила про ретельну підготовку до зустрічі. Раніше, коли ще ішлося про можливий приїзд Путіна в Стамбул і зустріч із Зеленським і Трампом, росіяни всіляко підкреслювали, що треба добре підготуватися. Тоді світ сприйняв ці заяви як затягування часу.

У WSJ вказали, що, імовірно, США розуміють процес переговорів і почуваються в ньому комфортно, про що свідчить нова роль Рубіо.

Віткофф потрапив у немилість