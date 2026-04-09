Трамп разочарован в НАТО: Рютте рассказал о содержании своего разговора с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме признал: американский лидер открыто недоволен поведением части союзников. По его словам, не все страны Альянса выполнили взятые на себя обязательства во время операции США против Ирана, хотя большинство европейских партнеров сделали то, что обещали.

Рютте рассказал об этом в интервью телеканалу CNN, передает Суспільне.

Каким был разговор Рютте с Трампом?

Рютте отметил, что разговор с Трампом был прямым и без прикрас. Он объяснил раздражение президента тем, что отдельные государства не предоставили доступа к военным базам, логистики или воздушного пространства для проведения операции.

В то же время генсек подчеркнул: значительная часть союзников выполнила свои обещания. В частности, более 30 стран присоединились к координационной встрече военных, направленной на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

На вопрос о возможном выходе США из НАТО Рютте прямо не ответил, назвав встречу "разговором между друзьями". Он также отметил роль Трампа в росте оборонных расходов стран Альянса, охарактеризовав это как "трансформацию НАТО" и новый этап развития организации.

Отдельно Рютте объяснил поддержку американо-израильских действий против Ирана. По его словам, затягивание переговоров могло привести к ситуации, когда реагировать было бы поздно – так называемого "северокорейского сценария". Он подчеркнул, что ядерный потенциал Ирана представляет серьезную угрозу для Израиля и всего региона.

После встречи Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал союзников, заявив, что НАТО не поддержало США в нужный момент и это может повториться. Он также вспомнил Гренландию, назвав ее "большим и плохо управляемым куском льда".

Переговоры состоялись на фоне напряжения между США и партнерами по Альянсу. Причиной стали разногласия из-за операции против Ирана, в частности отказ ряда европейских стран предоставить доступ к своим базам и воздушному пространству. Накануне встречи в Белом доме не исключали, что вопрос возможного выхода США из НАТО также может быть затронут.

