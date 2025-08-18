Европейские лидеры и украинская делегация прибыли на встречу в Белом доме
- Европейские лидеры, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, итальянский премьер Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и финский глава Александр Стубб прибыли на встречу в Белый дом.
- Украинская делегация, включая заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Палису, руководителем ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, также прибыла.
- Дональд Трамп не вышел лично встречать европейских лидеров и украинскую делегацию. Их встречали его представители.
Лидеры европейских стран 18 августа начали прибывать в Белый дом. Там у них должна состояться встреча с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Кто из европейских лидеров уже прибывает в Белый дом?
Одним из первых прибыл в Белый дом на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он довольно быстро вышел из машины и пошел в резиденцию президента США, сказав, что "рад всех видеть".
Марк Рютте уже прибыл в Белый дом / Видео с аккаунта @RapidResponse47 в соцсети Х
Далее прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она была в розовом пиджаке и черных брюках.
Урсула фон дер Ляйен уже также в резиденции президента США / Видео с аккаунта @bennyjohnson в соцсети Х
Следующим был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. После него в Белый дом приехала глава правительства Италии Джорджия Мелони.
Кир Стармер также приехал на встречу / Видео Clash Report в соцсети Х
Джорджия Мелони уже также в Белом доме / Видео Clash Report в соцсети Х
Далее стало известно о прибытии в официальную резиденцию Дональда Трампа в Вашингтоне канцлера Германии Фридриха Мерца.
Фридрих Мерц также приехал / Видео Clash Report в соцсети Х
Известно также что прибыли и французский президент Эммануэль Макрон и финский глава Александр Стубб.
Александр Стубб приехал в Белый дом / Видео с аккаунта @sentdefender в соцсети Х
Эммануэля Макрона уже также встретили возле Белого дома / Видео с аккаунта @CoinwatcherNews в соцсети Х
Сейчас Владимир Зеленский остался единственным лидером, который пока не прибыл в Белый дом. В то же время журналисты CNN пишут, что в администрацию Дональда Трампа приехала часть украинской делегации.
Как отмечается, заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Палиса шел в Белый дом со свернутым листом бумаги, вероятно, картой. С Палисой были Андрей Ермак, руководитель ОП, и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Часть украинской делегации уже прибыла в Белый дом / Фото CNN
Примечательно, что европейских лидеров и украинскую делегацию не вышел встречать Дональд Трамп лично. Вместо этого это сделали его представители.
Зачем европейские лидеры едут на встречу Зеленского и Трампа?
Дональд Трамп пригласил ведущих европейских политиков встретиться с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа в Вашингтоне. Впоследствии стало известно, что на эту встречу присоединятся многие руководители стран Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Издание Bild писало, что Дональд Трамп сначала проведет отдельную встречу с Владимиром Зеленским. А потом к переговорам присоединятся европейские лидеры для обсуждений в расширенном формате.
Накануне встречи с президентом США Владимир Зеленский в Вашингтоне поговорил вживую с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО. Все они скоординировали позиции перед встречей с президентом Трампом. Потому что мир в Украине – безопасность для всей Европы.