Лидеры европейских стран 18 августа начали прибывать в Белый дом. Там у них должна состояться встреча с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Кто из европейских лидеров уже прибывает в Белый дом?

Одним из первых прибыл в Белый дом на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он довольно быстро вышел из машины и пошел в резиденцию президента США, сказав, что "рад всех видеть".

Далее прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она была в розовом пиджаке и черных брюках.

Следующим был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. После него в Белый дом приехала глава правительства Италии Джорджия Мелони.

Далее стало известно о прибытии в официальную резиденцию Дональда Трампа в Вашингтоне канцлера Германии Фридриха Мерца.

Известно также что прибыли и французский президент Эммануэль Макрон и финский глава Александр Стубб.

Сейчас Владимир Зеленский остался единственным лидером, который пока не прибыл в Белый дом. В то же время журналисты CNN пишут, что в администрацию Дональда Трампа приехала часть украинской делегации.

Как отмечается, заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Палиса шел в Белый дом со свернутым листом бумаги, вероятно, картой. С Палисой были Андрей Ермак, руководитель ОП, и секретарь СНБО Рустем Умеров.



Часть украинской делегации уже прибыла в Белый дом / Фото CNN

Примечательно, что европейских лидеров и украинскую делегацию не вышел встречать Дональд Трамп лично. Вместо этого это сделали его представители.

Зачем европейские лидеры едут на встречу Зеленского и Трампа?