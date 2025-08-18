Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
К теме Едет в пиджаке: СМИ обнародовали видео с видом Зеленского перед встречей с Трампом
Кто из европейских лидеров уже прибывает в Белый дом?
Одним из первых прибыл в Белый дом на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он довольно быстро вышел из машины и пошел в резиденцию президента США, сказав, что "рад всех видеть".
Марк Рютте уже прибыл в Белый дом / Видео с аккаунта @RapidResponse47 в соцсети Х
Далее прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она была в розовом пиджаке и черных брюках.
Урсула фон дер Ляйен уже также в резиденции президента США / Видео с аккаунта @bennyjohnson в соцсети Х
Следующим был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. После него в Белый дом приехала глава правительства Италии Джорджия Мелони.
Кир Стармер также приехал на встречу / Видео Clash Report в соцсети Х
Джорджия Мелони уже также в Белом доме / Видео Clash Report в соцсети Х
Далее стало известно о прибытии в официальную резиденцию Дональда Трампа в Вашингтоне канцлера Германии Фридриха Мерца.
Фридрих Мерц также приехал / Видео Clash Report в соцсети Х
Пока не приехали еще в Белый дом президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и украинский лидер Владимир Зеленский.