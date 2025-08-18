18 августа, 11:19
В Белом доме ожидают "большой день": Трамп сделал заявление накануне встречи с Зеленским
Основні тези
- Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры посетят Вашингтон и встретятся с Дональдом Трампом.
- Трамп заявил, что это "большая честь" принимать столько европейских лидеров одновременно в Белом доме.
Украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры 18 августа встретятся с Дональдом Трампом. Глава Белого дома высказался по этому поводу.
В частности, президент США отметил, что для него это "большая честь". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.
Что сказал Трамп о встрече с европейскими лидерами?
Американский президент накануне встречи с европейскими лидерами, в частности с Владимиром Зеленским заявил, что в Белом доме будет важный день.
Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их! Президент DJT,
– написал Трамп.
Что предшествовало встрече Трампа и Зеленского?
- 15 августа Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и обсудили войну в Украине. Однако существенных результатов во время этой встречи достичь не удалось.
- 16 августа американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Во время него Трамп пригласил президента Украины в Соединенные Штаты.
- Владимир Зеленский 17 августа прибыл с визитом в Бельгию и обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку к переговорам с Трампом в Вашингтоне.
- Вместе с Зеленским на переговоры в США прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джоржа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.