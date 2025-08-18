Український президент Володимир Зеленський та європейські лідери 18 серпня зустрінуться з Дональдом Трампом. Глава Білого дому висловився щодо цього.

Зокрема, президент США зазначив, що для нього це "велика честь". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про зустріч з європейськими лідерами?

Американський президент напередодні зустрічі з європейськими лідерами, зокрема з Володимиром Зеленським заявив, що в Білому домі буде важливий день.

Завтра в Білому домі важливий день. Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх! Президент DJT,

– написав Трамп.

Що передувало зустрічі Трампа та Зеленського?