Зокрема, президент США зазначив, що для нього це "велика честь". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про зустріч з європейськими лідерами?
Американський президент напередодні зустрічі з європейськими лідерами, зокрема з Володимиром Зеленським заявив, що в Білому домі буде важливий день.
Завтра в Білому домі важливий день. Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх! Президент DJT,
– написав Трамп.
Що передувало зустрічі Трампа та Зеленського?
- 15 серпня Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрілися на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці та обговорили війну в Україні. Проте суттєвих результатів під час цієї зустрічі досягти не вдалося.
- 16 серпня американський лідер провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Під час неї Трамп запросив президента України до Сполучених Штатів.
- Володимир Зеленський 17 серпня прибув з візитом до Бельгії та обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку до переговорів із Трампом у Вашингтоні.
- Разом із Зеленським на переговори до США прибудуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джоржа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.