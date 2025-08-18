В частности, президент США отметил, что для него это "большая честь". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп о встрече с европейскими лидерами?

Американский президент накануне встречи с европейскими лидерами, в частности с Владимиром Зеленским заявил, что в Белом доме будет важный день.

Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их! Президент DJT,

– написал Трамп.

Что предшествовало встрече Трампа и Зеленского?