Во время встречи в Белом доме один из микрофонов случайно записал признание Джорджии Мелони
- На встрече в Белом доме включенный микрофон случайно зафиксировал, как итальянский премьер Джорджия Мелони призналась, что не любит общаться с итальянской прессой.
- Конфузы с микрофоном также произошел с Дональдом Трампом.
18 августа в Белом доме Дональд Трамп встретился с рядом лидеров Европы и Владимиром Зеленским. Включенный микрофон случайно зафиксировал, как итальянский премьер выражала свое отношение к общению с прессой.
Перед началом многосторонней встречи политики сидели за столом в Банкетном зале. В комнате начали собираться журналисты, передает 24 Канал со ссылкой на Today.it.
Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите
Что известно о конфузе с Джорджией Мелони?
На видео, распространенном в сети, слышно, как итальянский премьер обращается к президенту США и благодарит его за то, что он "такой справедливый". Затем в разговор вступает президент Финляндии Александр Стубб. Он интересуется у Трампа, приходится ли ему ежедневно проводить открытые мероприятия с журналистами. Тот отвечает, что делает это постоянно.
Тогда Мелони замечает, что президенту США нравится выступать перед прессой. "Я же никогда не хочу общаться с итальянской прессой", – признается потом политик.
Когда же настало время вопросов от журналистов, Трамп поинтересовался у присутствующих, нет ли среди них желающих ответить на несколько вопросов. В тот же миг Мелони прошептала ему на ухо: "Думаю, лучше нет, нас слишком много, и это займет слишком много времени".
Тот самый разговор Мелони и лидеров: смотрите видео
Премьер Италии была не единственным политиком, которая попала в конфуз с микрофоном в тот день. Там один из них случайно зафиксировал кусок разговора Трампа и Макрона. Вероятно, они говорили о Владимире Путине. "Я думаю, что он хочет заключить сделку для меня. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало", – говорил президент США, считая, что, кроме собеседника, его никто больше не слышит.